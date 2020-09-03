Avukata meslekten çıkarma cezası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adli yıl açılışında kullandığı, “Nasıl diğer mesleklerde meslekten ihraç söz konusuysa avukatlık mesleğiyle ilgili de bana göre olmalıdır. Teröristin avukatlığını yapanın, teröristliğe soyunması mümkün değildir. Bu kanlı yolun önünü kesmek için gerekeni yapacağız” ifadeleri üzerine gözler, AK Parti’nin üzerinde çalıştığı yeni düzenlemeye çevrildi.

Milliyet’in edindiği bilgiye göre, bu kapsamda en son, “çoklu baro” düzenlemesinin eklendiği Avukatlık Yasası’nda yeni yasama yılında yeniden değişikliğe gidilecek. Bu kapsamda, “Müvekkili ile özdeşleşen ve müvekkilinin işlediği suçlarla ilgili destek niteliğinde eylem ve söylem içine giren avukatlar”a, “meslekten çıkarma” cezası verilebilmesinin önünün açılması öngörülüyor. Bu amaçla disiplin kovuşturması yetkisinin barolardan alınarak Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) ya da doğrudan Adalet Bakanlığı’na verilmesi de planlanıyor.

Ruhsatı geri alınacak

Avukatlık Yasası’nın 135. maddesinde düzenlenen disiplin cezalarına göre kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla süreyle hapis cezasına mahkum olan ya da devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından kesin olarak hüküm giyen avukatlar doğrudan meslekten çıkarılıyor. Meslekten atılan avukatın ruhsatnamesi geri alınıyor; avukatın adı baro levhasından silinerek avukatlık unvanı kaldırılıyor.

Bir avukat hakkında açılmış herhangi bir ceza davası bulunmadığı takdirde de gelecek ihbar ve şikâyetlerle ya da resen avukatın bağlı olduğu baro tarafından disiplin kovuşturması yürütülebiliyor. Baronun, “kovuşturmaya yer olmadığına” karar vermesi halinde, TBB’ye itirazda bulunulabiliyor. TBB itirazı kabul ederse kesin olarak kovuşturma başlatılması için baroya geri gönderilen dosya, itirazın reddedilmesi durumunda Adalet Bakanlığı’nın önüne geliyor. Bakanlık TBB’nin kararını onarsa karar kesinleşiyor ancak veto ederse bu kez dosya yeniden görüşülmek üzere TBB’ye bırakılıyor. Karar, TBB’deki oylama ile veriliyor. Disiplin cezasını gerektirecek eylemlerin işlenmesinden itibaren 3 yıl geçmiş ise kovuşturma yapılamıyor; 4,5 yıl geçmiş ise disiplin cezası verilemiyor.

Kovuşturma yetkisi barolardan alınabilir

AK Parti’nin üzerinde çalıştığı yeni düzenlemeye göre, 135. maddeye eklenecek bir ifade ile “Müvekkili ile özdeşleşen ve müvekkilinin işlediği suçlarla ilgili destek niteliğinde eylem ve söylem içine giren avukatlar”a, “meslekten çıkarma” cezası verilebilmesinin önü açılacak. Bu kapsamda disiplin kovuşturması yetkisinin barolardan alınarak, TBB’ye yahut doğrudan Adalet Bakanlığı’na verilmesi de alternatifler arasında yer alıyor. Avukatlık Kanunu’nda yapılan son düzenlemeyle kurulmalarının önünü açılan alternatif barolar da göz önüne alındığında disiplin soruşturmalarının barolar yerine üst bir kuruluş tarafından yapılması öngörülüyor.

Milliyet