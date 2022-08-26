Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı
Aydın'ın Çine ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Genel 26.08.2022, 07:02
83 yaşındaki Orhan Meşe'nin kullandığı otomobil, Sarıoğlu Mahallesi Umut Barış Sokak'ta 34 yaşındaki Mehmet Kancı yönetimindeki motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Kancı ile beraberindeki eşi Yeter Kancı yaralandı.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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