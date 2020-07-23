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AYM’den çoklu baro ve bekçilik düzenlemesi kararı!

Anayasa Mahkemesi'nden çoklu baro ve bekçilik düzenlemesinin yürütmelerini durdurma istemlerinin reddedildiği bildirildi.

AYM’den çoklu baro ve bekçilik düzenlemesi kararı!

Anayasa Mahkemesi’nden (AYM) çoklu baro ve bekçilik düzenlemesine ilişkin son dakika kararı geldi.

AYM’nin çoklu baro ve bekçilik düzenlemesinin yürütmelerini durdurma istemlerini reddettiği bildirildi.

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