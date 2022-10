Baha Tahir yaşamını yitirdi

Arap edebiyatının en önemli yazarları arasında gösterilen Baha Tahir, 87 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Tahir'in sağlık durumunun uzun süredir iyi olmadığı biliniyordu.

Ünlü yazar, Türkiye’de de Sürgünde Günbatımı ve Bilmezdim Tavus Kuşlarının Uçabildiğini kitaplarıyla tanınıyordu.

BAHA TAHİR KİMDİR?

1935 yılında Kahire’de doğan Mısırlı yazar Baha Tahir, üniversite eğitimini Kahire’de tarih bölümü üzerine aldı. Kökleri Yukarı Mısır’a uzanan önemli bir ailenin oğlu olan Tahir, kısa bir süreliğine Mısır devleti için çevirmen ve Mısır radyosunda sunucu olarak çalıştı.1981 yılında Cenevre’ye sürgüne gönderildi. Birleşmiş Milletler’de çevirmen olarak görev alan Tahir, ilk öykü kitabı Engagement’ı 1972’de yayımladı.

1985 yılından itibaren roman ve öyküleriyle adından söz ettirdi. My Aunt Safia and the Monastery ve The Oasis of Sunset gibi kitapları televizyon dizilerine uyarlandı.

In Praise of the Novel (Romana Övgü) kitabı dahil eleştiri türünde birçok eser kaleme aldı. Pek çok yabancı klasiği Arapçaya tercüme etti.

Baha Tahir Çağdaş Arap Edebiyatının En Saygın İsimleri Arasında Yer Aldı

1998 yılında Devlet Liyakat Madalyası’na layık görüldü. Eserleri birçok dile kazandırılırken Arap dünyasının en çok okunan ve en saygı duyulan yazarları arasına girdi. 2008’de Sunset Oasis eseriyle Uluslararası Arap Kurgu Ödülü’ne (Arapça için Booker’a denk bir ödül) layık görüldü.