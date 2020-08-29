Bakan Soylu'dan CHP Gençlik Kolları üyesine 'DHKP-C' tepkisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Gençlik Kolları üyesi Murat Yıldırım'ın, DHKP-C'den tutuklu bulunduğu cezaevindeki açlık grevinde hayatını kaybeden Ebru Timtik'e ilişkin paylaşımına tepki gösterdi.

Bize 30 Ağustos dersi verenler

30 Ağustos bizim şerefimizdir..



Gazi Mustafa Kemal ve kahraman arkadaşları, kahraman ecdadımız İstiklal mücadelesini DHKP-C’li terörist hainlerin “şehit” diye anılması için vermediler.



30 Ağustos’u bize değil CHP Gençlik Kollarına anlatın.



Yazık! pic.twitter.com/CzNKulihIN