Bakan Soylu'dan CHP Gençlik Kolları üyesine 'DHKP-C' tepkisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Gençlik Kolları üyesi Murat Yıldırım'ın, DHKP-C'den tutuklu bulunduğu cezaevindeki açlık grevinde hayatını kaybeden Ebru Timtik'e ilişkin paylaşımına tepki gösterdi.
Bize 30 Ağustos dersi verenler— Süleyman Soylu | Maske
30 Ağustos bizim şerefimizdir..
Gazi Mustafa Kemal ve kahraman arkadaşları, kahraman ecdadımız İstiklal mücadelesini DHKP-C’li terörist hainlerin “şehit” diye anılması için vermediler.
30 Ağustos’u bize değil CHP Gençlik Kollarına anlatın.
Yazık! pic.twitter.com/CzNKulihIN