Bakan Soylu: Ekiplerimiz düğün ve nişanları denetleyecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son dönemde artan koronavirüs vakalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Soylu’nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;

Dünyada ikinci dalganın geldiği noktasında bir değerlendirme var. Aynı durumla biz de karşılaşmayalım. Kendi kontrolümüzü kendimiz yapalım

Belli bir dönem bu toplu taziyeleri bırakalım. Herkes elinden geleni ortaya koyarsa, bu meselenin üstesinden gelmiş oluruz.

Denetimler bugün akşama kadar devam edecek. Cumartesi ve pazar günü ekiplerimiz düğün ve nişanları denetleyecek.

Terör operasyonu yapmıyoruz. Hep beraber bilinçli olmayı ortaya koymaya çalışıyoruz. Vatandaşa tuzak kurup ceza verme anlayışı içinde değiliz.

Tatilde salgından etkilenirseniz döndüğünüz yerlere de bunu taşıyacaksınız.

Salgın sebebiyle sokağa çıkma yasağı söz konusu değil. Yasak gündemimizde yok.

Kaynak: AA