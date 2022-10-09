Barış Pınarı Harekatı'nın üzerinden 3 yıl geçti

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlerin üzerine bir kez daha kabus gibi çöktü.

Hainlerin kurduğu terör koridoru hayali, Mehmetçiğin yazdığı destanla yerle bir oldu.

Obüs ve F-16 sesleri, üzerinden 3 yıl geçen Barış Pınarı Harekatı'nın habercisi oldu.

Terör koridoru parçalandı

9 Ekim 2019'da başlayan harekatta Türk Silahlı Kuvvetleri Rasulayn ve Tel-Abyad'daki terör yuvalarına bomba yağdırdı. Havadan ve karadan ateş altına alınan terör mevzileri, sığınak ve mühimmat depoları yerle bir edildi.

Harekatın dördüncü gününde Rasulayn, beşinci gününde ise Tel-Abyad kontrol altına alındı.

22 Ekim'de sona eren harekatta 775 terörist etkisiz hale getirildi. 605 yerleşim yerini kapsayan 4 bin 219 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı. Mehmetçik, 30 kilometre güneydeki M-4 karayoluna kadar ulaştı.

Teröristlerin geride bıraktığı tüneller tek tek kapatılıp, 2 bin 500 mayın ve 4 bin el yapımı patlayıcı imha edildi. Terörün izleri silinirken bölgenin yeniden inşası için yoğun mesai başladı.

Sağlık hizmetlerinin aksamaması için 3 hastane ve 22 sağlık ocağı faaliyete geçirildi.

50 binden fazla öğrenci harekat sonrası okullarına başladı

Teröristlerin sözde Kürtçe müfredatı dayatması sebebiyle yüzlerce okul kapanmış ve binlerce öğrenci okulu terk etmişti.

Barış Pınarı Harekatı'nın ardından geçen 3 yılda okullar onarıldı ve öğrenci sayıları ise 50 binlerin üzerine çıktı.

Bölgede hayatın hızla normale dönmesi ile birlikte sosyal yaşam da hareket kazandı. Ticaret yeniden canlanırken huzur ve güven ortamı tesis edildi.

Terör belasından kurtulan siviller evlerine döndü

Tel Abyad ve Rasulayn bölgesinde bugüne kadar 200 binden fazla sivil evlerine geri döndü. Nüfus 300 bine yaklaşırken 228 bin sivil, yeni kimlik kartına kavuştu, kayıt altına alındı.

Yıllarca evlerinden uzak kalan kalan bölge halkı, Türkiye'nin düzenlediği harekat ile terör kabusundan uyanmanın huzurunu yaşıyor.

Tel Abyad ve Rasulayn’da her hafta ortalama 750 sivil Türkiye’den, evlerine geri dönüyor.