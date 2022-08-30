Barzani’nin 49 yıl sonra ortaya çıkan mektubu

22 Ağustos 1966'da hakkında idam cezası verilen İslam tarihinin önemli düşünce adamı ve Müslüman Kardeşler’in yöneticilerinden Seyyid Kutub, 29 Ağustos 1966'da idam edilmişti.

Rûdaw’a konuşan Irak İslami Partisi eski Genel Sekreteri Dr. Muhsin Abdulhamid, Kürt lideri Mele Mustafa Barzani ve Seyyid Kutub hakkında bilinmeyenleri anlattı.

Dr. Abdulhamid, 1966’da Müslüman Kardeşler’den bir heyetin Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Sekreteri Mele Mustafa Barzani’yi İran sınırında ziyaret ettiğini ifade etti.

Dr. Muhsin Abdulhamid, “Heyette yer alan Müslüman Kardeşler’in Irak’taki yöneticilerinden Nizameddin Abdülhemid ve Şeyh Nazım Asım, Mele Mustafa Barzani’den dönemin Mısır Cumhurbaşkanı Cemal Abdülnasır’a bir mektup yazarak, Kutub’un idam edilmemesini talep etti” dedi.

Dr. Abdulhamid, Mele Mustafa Barzani’in ise boş bir kağıdı Müslüman Kardeşler heyetine uzatarak, “Sizin bu mektuba yazacağınız her şeyin altına imzamı atarım” dediğini belirtti.

Dr. Abdulhamid, sözkonusu mektubun daha sonra Kürdistan Bölgesi’nin başkenti Erbil’den Kahire’ye gönderildiğini söyledi.

“Mele Mustafa Barzani, Seyyid Kutub’un tefsirlerine hayran biriydi” diyen Dr. Abdulhamid, “Barzanin’nin Mısır Cumhurbaşkanı Cemal Abdülnasır’la iyi bir dostluğu olmasına rağmen Seyid Kutub’a karşı olan sevgisi Müslüman Kardeşler arasında takdirle karşılanıyordu” dedi.

Muhammed Seyyid Kutub kimdir?

1906 yılında Mısır’ın Asyurt kasabasında dünyaya gelen Seyyid Kutub, Kahire Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde okudu. 1939’dan sonra İslami düşünceye yönelen Kutub, “Konum Dersleri” isimli makalesinde Mısır’ın o dönemki toplumsal yapısını ve geçirmekte olduğu dejenerasyonu eleştiriyordu.

1949’da ABD’ye taşındı. Orada 2 yıl kaldıktan sonra tekrar Mısır'a dönerek, İhvan-ı Müslimin yani Müslüman Kardeşler teşkilatına katıldı. Dönemin Mısır Cumhurbaşkanı Cemal Abdülnasır'a düzenlenen suikast girişimi nedeniyle tutuklandı.

1964'te serbest bırakıldı ancak 1965'te Müslüman Kardeşler ile birlike “devlete karşı darbe girişimi” nden tekrar tutuklandı. 22 Ağustos 1966'da hakkında idam cezası verilen Seyyid Kutub, 29 Ağustos 1966'da idam edildi.

Kararı Pakistan, İngiltere, Lübnan, Ürdün, Sudan ve Irak gibi ülkelerdeki birçok dini otorite ve grup tepkiyle karşıladı.