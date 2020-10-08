Başkent Ankara’nın öne çıkan 9 semti

EHA, başkent Ankara'da konut sektöründe ibrenin kaydığı 9 semti mercek altına aldı. İşte Ankara'nın yıldızı parlayan gözde bölgeleri.

Türkiye’nin lokomotifi olarak adlandırılan konut sektörü pandemi ve ekonomik sebeplerden dolayı 2020 yılına iyi bir başlangıç yapamamış olsa da cazibesini koruyan bir yatırım aracı olarak ilk sıralardaki yerini koruyor. Büyükşehirlerde barınma ihtiyacı artan nüfus ve göçle birlikte daha da önem kazanıyor. EHA’nın , Ankara bölge temsilciliğinden edindiği bilgilere göre, Ankara’nın büyüme trendinin batıya doğru genişlediği görülüyor.

Eskişehir Yolu Ankaralının gözdesi oldu

Ankara’nın yeni yerleşim bölgeleri gün geçtikçe Eskişehir Yolu’na doğru kayıyor. Kentin batı ve güney akslarını birleştiren İncek-Çayyolu-Yaşamkent aralığında, markalı konut projelerinin artarak devam edeceği öngörülüyor.

Gelin şimdi Ankara’da öne çıkan 9 bölge nereler yakından bakalım.

Yaşamkent

Ankara’nın son yıllarda konut bakımından en fazla yatırım alan bölgeleri arasında ilk sıralarda diyebiliriz.

Yaşamkent son dönemlerde göze çarpan hızlı gelişimi ile Ankara’nın popüler semtleri arasında yer alıyor. Bölgenin yapılan değerlendirmeler sonucunda orta vadede Ankara’nın en değerli yerleşim ve yaşam alanlarından birisi olacağını rahatlıkla söylemek mümkün. Uzun yıllar boyunca Ankara’nın Yenimahalle Belediyesi’ne bağlı olan Yaşamkent çok hızlı gelişmesi sebebiyle 2013 yılında Çankaya Belediyesi’ne bağlanmıştır. 2000 yılının başlarında kurulan Yaşamkent, çevresinde bulunan diğer mahallelerin de arsa değerini arttırmayı başaran özel bir yerleşim merkezi olarak dikkat çekiyor.

Çayyolu

Ankara’nın bir diğer gözde bölgesi olarak tanımlanan Çayyolu markalı konut projeleri ve bahçeli villa konsepti ile dikkat çekiyor. Çoğunlukla beyaz yakalılar olarak tabir edilen kesim bu bölgeye yoğun ilgi gösteriyor.

İncek

İncek, bölgesi yeşil alanlarının yanı sıra eğitim kurumları da bölgenin değerini yükseltiyor. Atılım ve Ufuk Üniversiteleri’nin yanı sıra TED Koleji ile önemli eğitim kurumlarına ev sahipliği yapan İncek, bu özelliğiyle yatırımcısını üzmüyor.

Hayata geçirilen konut projelerinin oturumcularıyla buluşmasıyla Ankara’nın merkezinden İncek bölgesine olan ulaşım olanakları da artırılmaya başlandı. Ticari açıdan da yatırımcıların gözdesi haline gelen bölgede konut projelerinin içlerinde veya bağımsız olarak hayata geçirilen birimlerde alışveriş ve restoran olanakları sıralanıyor. İncek yeni yapılan çevre yollarıyla da dikkati çekiyor. Çevre yolları, bölgeyi şehirlerarası ulaşım akslarına da yakınlaştırıyor.

Gölbaşı

Son yıllarda birbiri ardına yükselen projeleri ile Ankara’nın en gözde yatırım bölgesine dönüşen Gölbaşı, Şehir Parkı ve Eymir Parkı gibi projeler ile elit ve nezih kesimin Başkent’teki en gözde bölgeleri arasında.

Çukurambar

Çukurambar, Eskişehir Yolu üzerinden her yere rahatlıkla bağlanabilen bir konumda. Çankaya, Kızılay, Bahçelievler, Dikmen, Yıldız gibi semtlere sadece 5 dakika uzaklıkta. Eğer ev sahibi olmak istiyorsanız ilk düşündüğünüz şey o evin metroya, otobüse ve diğer toplu taşıma araçlarına yakın olmasıdır. Tüm büyük şehirlerde olduğu gibi trafik yaşayanların kâbusu. İşte Çukurambar bu noktada tam anlamıyla size çözüm sunuyor. Hem yere yakın hem de tüm ulaşım olanaklarının tam ortasında.

Söğütözü

Söğütözü tıpkı Çukurambar gibi Ankara’nın yeni finans merkezi olarak adlandırılabilir. Bölge teknolojik açıdan oldukça büyük şirketlere ev sahipliği yapıyor. Bu bölgeyi İstanbul’un Maslak bölgesine benzetebiliriz. Ankara artık giderek şehir dışına doğru büyüyor. Bu anlamda konut ve iş merkezleri de yeni yerleşim bölgelerine doğru gidiyor. Ankaralıların mesken olarak kullanacakları yerlerde başlıca taleplerinin site yaşantısı olması. Bununla birlikte; araç park yeri rahatlığı, güvenlik ihtiyacını karşılıyor olması, yeşil alanlar ve parklardaki ferahlık, trafik sorunu yaşamamaları, yeni ve üstün özellikli binalarda oturmak istemeleri de Batı’ya göçün sebepleri arasında sayılabilir.

Oran

Türk siyaset tarihinde ayrı bir yeri olan, bir zamanlar parti liderlerine, milletvekillerine ev sahipliği yapan semt. Kentin en yüksek noktalarından olduğu için, Ankaralının yağan ilk karı görmeye gittiği OR-AN, şimdilerde şehrin açılım noktası. Oldukça lüks ve nezih semtlerin başında geliyor.

Batıkent

Yenimahalle’ye bağlı bir semt olan Batıkent, aslında Yenimahalle’nin yarısından fazlasını oluşturur. Bir modern yapılaşma projesi olarak kurulan Batıkent, gittikçe değeri artan bir semttir. Bu yüzden konut kredisi ile ev almak isteyenlerin de son yıllarda oldukça dikkatini çeken bir bölge oldu.

Batıkent’in özellikle Turgut Özal Mahallesi, Ankara’nın en gözde yerlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Hem şehirden uzak huzur dolu yaşamı hem konforlu yaşamanızı sağlayan mimari seçenekleri hem de kolay ulaşımı ile Turgut Özal Mahallesi, yatırım yapmak için oldukça doğru bir bölge. İyi planlanmış bir bölge olması, gittikçe karmaşık bir hale gelen inşaatlara karşı tercih sebebi oluşturuyor.

Golfkent

Ankara’nın cazibe merkezi olarak adlandırılan, Eskişehir Yolu üzerinde hayata geçirilen Golfkent, Çankaya Üniversitesi karşısında, Başkent Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve ODTÜ’ye yakın konumda yer alıyor.

Sosyal hayatın içinde, şehrin karmaşasından uzak, temiz, güvenli, konforlu ve huzurlu bir ortam sunuluyor. Golfkent’te etüt odaları, bir spor salonu, yemekhane, kafe, ortak alanlar ve odalarda yüksek hız internet, kesintisiz sıcak su imkânı ve temizlik hizmetleri yer bulunuyor.

Golfkent’te yabani tilkiler evcilleşiyor

Bol yeşil alanı sayesinde çeşitli canlı türlerine de ev sahipliği yapan bölgede yabani tilkiler insanlarla iç içe bir yaşam sürüyor. Yaşayanların elleriyle besledikleri tilkiler oldukça renkli görüntüler oluşturuyor.

