Bayram tatili kaç gün olacak?

2022 Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Peki, Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

1 Mayıs Pazar günü, Arefe Günü olacak. Yeni hafta ile birlikte başlayacak Ramazan Bayramı, 4 Mayıs Çarşamba gününe kadar sürecek.

Ramazan Bayramı tatili için henüz resmi bir açıklama yapılmazken, özellikle çalışan kesimde bayram tatilinin birleştirilmesi beklentisi oluştu.

Eğer bayram tatili uzatılırsa 30 Nisan'da başlayacak tatil 9 gün sürecek ve 9 Mayıs'ta yeniden işbaşı yapılacak.

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

İşte o tarihler:

30 Nisan 2022 Cumartesi: Hafta sonu tatili.

1 Mayıs 2022 Pazar: Emek ve Dayanışma Günü-Hafta sonu tatili.

2 Mayıs 2022 Pazartesi: Ramazan Bayramı 1'inci günü.

3 Mayıs 2022 Salı: Ramazan Bayramı 2'nci günü.

4 Mayıs 2022 Çarşamba: Ramazan Bayramı 3'üncü günü.

5 Mayıs 2022 Perşembe: Mesai günü.

6 Mayıs 2022 Cuma: Mesai günü.

7 Mayıs 2022 Cumartesi: Hafta sonu tatili.

8 Mayıs 2022 Pazar: Hafta sonu tatili.