Big Chefs Alkollü mü? Big Chefs Haram mı, Helal mi? 3-4- Mayıs tarihlerinde halka arz edileceği açıklanan firmaya yatırım yapmak isteyen aynı zamanda haram, helal hassasiyeti gözeten yatırımcıların merak ettiği sorulardan oldu. İşte konu ile ilgili detaylar.

2007 yılında Ankara'da kurulan BigChefs, Türkiye'nin önde gelen restoran zincirlerinden biridir. Günün her saatinde misafirlerine sıcak bir ev ortamı sunmayı hedefleyen BigChefs, Türk ve dünya mutfağından seçkin lezzetleri modern yorumlarla hazırlamaktadır. Restoranlarında özenle hazırlanan kahvaltı, brunch, öğle ve akşam yemeği seçenekleri, lezzetli tatlıları, özel menüleri, bar ve lounge hizmetleri ile müşterilerine geniş bir yelpaze sunmaktadır. Peki Big Chefs alkollü mü? İşte detaylar.

BigChefs'in Türkiye'de 60'tan fazla şubesi vardır ve ayrıca Almanya, Azerbaycan, Kazakistan, Kuveyt ve Suudi Arabistan'da da restoranları bulunmaktadır. Şirket, yenilikçi konsepti ve kaliteli hizmet anlayışı ile müşterilerinin beğenisini kazanmaktadır. Ayrıca, şirketin menüsünde sebzelerden etlere, balıklardan makarnalara, tatlılardan içecek seçeneklerine kadar geniş bir yelpaze bulunmaktadır. Restoranda alkollü içecek servisi de yapılmaktadır. Halka arz edilecek şirkete yatırım yapmak isteyen ve haram helal gözeten yatırımcıların bunu göz önünde bulundurmaları gerekir.

BİG CHEFS HARAM MI, HELAL Mİ?

Big Chefs, Türkiye'nin önde gelen restoran zincirlerinden biridir ve 2007 yılında Ankara'da kurulmuştur. Şirket, Türkiye'nin birçok ilinde restoranlar açarak, Türkiye'nin yöresel yemeklerini modern yorumlarla hazırlamakta ve dünya mutfağından seçkin lezzetleri de misafirlerine sunmaktadır.

Halka arz sürecinde, şirketin hisselerinin Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası liderliğinde belirlenen bir fiyattan halka arz edilmesi planlanmaktadır. Halka arz süreci 3-4-5 Mayıs tarihleri arasında talep toplama süreci ile başlayacak ve ardından hisselerin halka arz edilmesi beklenmektedir.

Katılım endeksinde yer almak için bazı şartlar gerekmektedir. Ancak, Big Chefs katılım bankası olmadığı için bu endekse uygun olmadığı belirtilmektedir. Helal, haram ve faize dikkat eden yatırımcılar için ise şirketle iletişime geçmek ve detaylı bilgi almak önemlidir.

Halka arz edilecek olan hisselerin sayısı 34 milyon lot olarak belirlenmiştir. Şirket ayrıca 3 milyon lot ek pay da verecektir. Halka arz edilen hisselerin eşit dağıtım yöntemiyle dağıtılacağı belirtilmektedir.

Halka arz edilerek, hisse senetlerinin borsada işlem görmesi beklenmektedir. Bu sayede yatırımcılar, Big Chefs'in büyümesi ve başarısıyla birlikte hisselerinin değer kazanmasıyla kazanç sağlayabilirler. Ancak yatırım yapmadan önce, yatırım kararını etkileyebilecek tüm riskleri göz önünde bulundurmak ve araştırmak önemlidir.

Big Chefs menüsünde birçok farklı yemek seçeneği bulunmaktadır. Menüde Türk mutfağından lezzetler, dünya mutfağından seçkin yemekler, salatalar, sandviçler, makarnalar, pizzalar, tatlılar ve içecekler gibi birçok seçenek yer almaktadır. Big Chefs restoranlarında alkollü içecekler de bulunmaktadır, ancak restoran zincirinin menüsünde alkol içeren içeceklerin yanı sıra alkolsüz içecekler de bulunmaktadır. Hassasiyeti olan yatırımcıların bu konuyu göz önünde bulundurmaları önemlidir.