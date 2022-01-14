Bin 301 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi dolayısıyla 930 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken kar yığınlarını temizliyor.

Kar ve tipinin etkili olduğu Van-Bahçesaray kara yolu çığ tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bahçesaray'a ulaşım, Bitlis'in Hizan ilçesindeki alternatif yoldan sağlanıyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Van-Hakkari kara yolunun Kurubaş ve Güzeldere geçitlerinde yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.