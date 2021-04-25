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Bitlis'te 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Bitlis'in Hizan ilçesinde, 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Genel 25.04.2021, 13:21
Bitlis'te 4,1 büyüklüğünde deprem

Bitlis'in Hizan ilçesinde, 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.39'da merkez üssü Bitlis'in Hizan ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,41 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AA

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#Hizan #Bitlis
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hafif yağmur
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