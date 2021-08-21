Boğaziçi ve Marmara üniversitelerine rektör atandı
Resmi Gazete'de yayınlanan kararla Boğaziçi Üniversitesine Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Marmara Üniversitesine Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı.
Genel 21.08.2021, 00:34
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi ve Marmara üniversitelerine yaptığı rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı.
Söz konusu atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince gerçekleştirildi.
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