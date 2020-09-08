Bu gece saat 00.00'dan itibaren ülke geneline tüm alanlarda maske zorunlu oldu

İçişleri Bakanlığı 81 İl valiliğine “Covid 19 Tedbirleri” konulu ek genelge gönderildi. Genelgeye göre bu gece saat 00.00'dan itibaren, ülke genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda maske takmak zorunlu olacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Ülke genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirildi.

Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2020, 14:25