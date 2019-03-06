Bugün Regaib Kandili

İslam aleminde üç aylar olarak bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları da fazileti büyük, feyiz ve bereketi bol, mübarek aylardır. Üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili bu yıl 7 Mart 2019 Perşembe günü idak edilecek

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan dini günler takvimi ile 2019 Regaip Kandili tarihi belli oldu. Yayınlanan takvime göre bu önemli gün 7 Mart 2019 Perşembe günü idrak edilecek.

7 Mart 2019 Perşembe günü Regaib Kandili. 2 Nisan 2019 Cuma günü Miraç Kandili.

Bu mübarek ayların manevi değerine Hz. Peygamber işaret etmiş ve şöyle buyurmuşlardır:

“Recep Allah"ın ayı, şaban benim ayım, ramazan da ümmetimin ayıdır."(Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, I, 423, Hadis No: 1358)

“Ey Allah'ım! Recep ve şabanı bize mübarek kıl, bizi ramazana kavuştur."(Ahmet b. Hanbel, Müsned, I, 259)“Allah'ım! Bizleri Regâible Sana rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek Ramazanın sonunda cenneti hak eden kullarından eyle!"

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2019, 07:21