Büyükkörükçü'nün Nurettin Soyer vasiyeti

Milli Görüş çizgisindeki yazar Fehmi Çalmuk 5 Şubat tarihli Hürses gazetesinde, CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in babası, askeri Savcı Nurettin Soyer ile Milli Görüşçülerin MSP Davasında yaşadıklarına dikkat çekti. Nurettin Soyer’in iki sorusuna MSP’lilerin çok kızdığını yazan Fehmi Çalmuk, “İngiltere’de bulunan Katolik kilisesinde papaz, Pazar ayinin sonunda cezaevinde bulunan MSP’liler için dua edilmesini bile istemişti” şeklinde ifadeleri dikkat çekti.

Fehmi Çalmuk’un yazısının ilgili bölümleri şöyle:

“(…)Nurettin Soyer, Erbakan ve arkadaşlarından ne istiyordu? Albay Nurettin Soyer tarafından sorgulanan MSP’lilere aşağı yukarı aynı sorular sorulmuş ve aynı ithamlar yöneltil­mişti:

‘-Laikliği ihlal ediyorsunuz, dini siyasete alet ediyorsunuz, din istismarı yaptınız.

-MSP’yi paravan olarak kullanıp, Türkiye'de İslâmî bir düzen kurmak için çalışma yapıyorsunuz.

-163. Madde'yi ihlal ettiniz.

-Konya Kudüs Mitingi'ni düzenlediniz. Bu mitingde la­ikliğe aykırı davranışlarda bulundunuz.’

Bütün suçlamalara karşı, Albay Soyer’in, iki sorusu MSP'lileri oldukça kızdırmıştı:

‘Siz Türkiye'de bir İslâm’i düzen, bir şeriat düzeni kurul­masını istiyor musunuz, bunu düşünüyor musunuz?

Size 'Atatürk düşmanı’ diyorlar, Atatürk'ün aleyhinde herhangi bir söz ve yazı tespit edemedik, ama Atatürk'ü öven bir beyanı­nıza da rastlayamadık’

MSP'liler, Soyer'i, düşünceleri yargılamakla suçlarken, Atatürk ile ilgili soruya, şu yanıtı verdiler:

‘Yasalarda Atatürk'ü övmeme ve methetmemeyi suç sayan ve cezalandıran bir madde var mı ?’”

“(…)MSP’lilerin cezaevinde sürdürdükleri derviş hayatı dünyanın dört bir tarafından çeşitli tepkilerin gelmesine de neden oluyor. Mekke ve Medine’de özel hatimler indiriliyor ve MSP’liler için dua ediliyordu. Bir gün en ilginç haber İngiltere’den geldi. İngiltere’de bulunan Katolik kilisesinde papaz, Pazar ayinin sonunda cezaevinde bulunan MSP’liler için dua edilmesini bile istemişti. Yakın zamanda Milli Savunma eski Bakanı İsmet Yılmaz’ın gündeme getirdiği berat tartışmasının ilk çıkış noktası ise Konya MSP Milletvekili Tahir Büyükkörükçü’dür. Nurettin Soyer’in hazırladığı iddianame için Büyükkörükçü şu sözleri belirtmişti:

‘Bu iddianameyi vasiyet edelim de mezarımıza koysunlar. İnşaallah bizim beraatımız olur.’”

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2019, 08:54