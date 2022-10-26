banner39

Çanakkale açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Genel 26.10.2022, 07:39 26.10.2022, 08:13
Çanakkale açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot tespit etti.

Ekiplerin "KB-4510" botuyla düzenlediği operasyonda, çeşitli ülkelere mensup 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Yorumlar (0)
14
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?