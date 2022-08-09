Çavuşoğlu: Küresel istikrar birçok açıdan tehdit altında

Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun büyükelçilere hitap ettiği oturumda konuştu.

Türkiye'nin yurt dışı teşkilatlarında İçişleri Bakanlığıyla çok yakın eşgüdüm içerisinde çalıştıklarını ve birçok dosyayı birlikte paylaştıklarını belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Misyonlarımızın ve diplomatlarımızın güvenliği sizlere emanet. Uluslararası polis misyonlarındaki varlığımız gurur verici. INTERPOL (Uluslararası Polis Teşkilatı), SELEC (Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi) gibi uluslararası ve bölgesel örgütlerle etkin varlığımız çok önem taşıyor. Terörle mücadelenin farklı boyutlarında yakın iş birliği yapıyoruz. İçişleri müşavirlerimiz birçok misyonumuzda görev yapıyor. Büyükelçilerimiz de misyonlarımız da eşgüdüm ve iş birliği içinde çalışıyor."

Çavuşoğlu, konuşmasında, Türkiye'nin dış temsilciliklerini koruma görevini yürütürken şehit olan emniyet mensuplarını ve tüm şehitleri rahmetle andı.

"Küresel istikrar birçok açıdan tehdit altında. Terör özelinde, örgütlü suçlar, bölgesel ve küresel güvenlik ile istikrara yönelik tehditlerin başında gelmeye devam ediyor. Düzensiz göç, coğrafyamızın hatta tüm dünyanın bugün bir gerçeği ve karşımızda bir sınama." ifadesini kullanan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güvenlik bürokrasisinin disiplinli çalışmaları sayesinde bu zorlu coğrafyada bir "istikrar adası" olmayı sürdürdüklerini vurguladı.

Çavuşoğlu, karşı karşıya oldukları tehditlerin bertaraf edilmesinde ilgili kurumlar arasındaki iş birliğinin hayati önem taşıdığının altını çizerek, terör örgütlerinin yurt dışındaki uzantılarıyla etkin mücadelede ve diğer ülkelere yönelik iş birliğinde İçişleri Bakanlığıyla yoğun mesai yürüttüklerini dile getirdi.

Artık birçok dış politika konusunun güvenlikle doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Avusturya ile yaptıkları 2+2 Dışişleri ve İçişleri Bakanları Toplantısı'nın da son derece verimli geçtiğini, Avusturya'dan bu yönde geri dönüş aldıklarını aktardı.

Çavuşoğlu, bu tür iş birliklerini sürdürmeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Türkiye'nin sorumluluğu sadece kendisiyle ilgili değil. İçinde bulunduğumuz kıta, Avrupa'nın güvenliği dahil bölgemizin güvenlik ve istikrarına birlikte katkı sunmaya devam edeceğiz." dedi.