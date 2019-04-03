Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

Resmi görüşmeler için Washington'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "S-400'ler bitmiş bir anlaşmadır. ABD son bir Patriot önerisi yaptı ancak satış olacağının garantisi bulunmuyor." dedi.

Çavuşoğlu DC'de Ukrayna örneğini vererek Türkiye'nin Batı ile Rusya arasında bir tercih yapma durumunda bırakılamayacağını ve Türkiye'nin böyle bir yola girmeyeceğini söyledi.

Türkiye'ye ilk parçalar ulaştı, ABD art arda adımlar attı

ABD'nin kamuoyunun önünde yaptığı tehditkar açıklamalar ve kısmi engellemelere karşı Türkiye'nin de S-400 konusunda önemli adımlar attığı öğrenildi.

Yeni Şafak'a konuşan güvenlik kaynakları, S-400 ile ilgili bazı ekipmanların geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye teslim edildiğini iddia etti. Söz konusu parçaların fırlatıcı araç, radar ve benzeri büyük parçalar olmadığını, ilk teslim alınan parçaların entegrasyon için gerekli, küçük ama önemli parçalar olduğunu bilgisini paylaştı.

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2019, 17:04