Çevre ve Şehircilik Bakanı: 7 bölgemize ilişkin eylem planları hazır

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Elazığ depremi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ depremine ilişkin, "İlk konutlarımızı Sürsürü'de bitirdik, teslimlerini gerçekleştireceğiz. Bu yıl sonuna kadar 8 bini Elazığ'da, 2 bini Malatya'da olmak üzere 10 bin konutumuzu bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." dedi.

Giresun'daki sel

Kurum, "Yapılması gereken projeleri planlıyoruz, hızlı şekilde altyapıya ilişkin süreçleri yönetiyoruz. Yeni Dereli'nin inşasını en kısa zamanda yapıp önümüzdeki yılın 6. ayına kadar teslim edeceğiz. Toplamda Dereli'de, Giresun'da, Doğankent'te maliyeti 2 milyar lirayı bulacak yatırımlar ilgili bakanlıklarımızca yapılmakta." diye konuştu.

İklim değişikliği

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Türkiye'de 7 bölgeye ilişkin eylem planları hazırlandığını belirterek, "Ülkemizde daha önce görmediğimiz olaylarla karşılaşacağız. Yoğun yağış, sel, heyelanlar daha sık görülmeye başlanacak." dedi.

Kurum, parsel bazında imar planı değişikliğinin tamamen kaldırılacağını açıkladı.

Kaynak: AA