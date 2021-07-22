CIA raporu ortaya çıktı: En büyük engel Erbakan

1974 yılına ait gizli belgelerde Erbakan ve Kıbrıs meselesi ile ilgili durumu analiz eden ve Erbakan’ın tavizsiz tutumundan dolayı çekincelerini dile getiren CIA yetkilileri, merhum Erbakan’ın harekât sırasında Milli Güvenlik Kurulu’nun ABD ile üslerde müzakerelerin başlatılması ve Kıbrıs sorununa yeniden masada çözüm aranması kararına direndiğini vurguladı.

ÖDÜN VERMEDİ

Raporlarda hükûmetin koalisyon ortağı Adalet Partisi Başkanı Süleyman Demirel’in hem bölgedeki ABD üsleri konusunda hem de Kıbrıs sorununda Erbakan’a göre daha ılımlı olduğu belirtiliyor.

Belgelere göre Demirel, Kıbrıs sorununda müzakerelerin başlaması için çeşitli yöntemler deneyerek Erbakan’ın koalisyon içindeki etkisini azaltmaya çalıştı.

Erbakan’ın hiçbir şekilde geri adım atmadığını vurgulayan CIA yetkilileri raporda, “Demirel, sağ partilerden muhalif milletvekillerini ayartarak, koalisyondaki Erbakan’ın etkisini azaltmaya çalışıyor. Fakat bu manevralarla yeterli desteği kazanması pek olası değil” ifadelerini kullandı. Demirel’in Erbakan’a seçimler öncesi daha fazla milletvekili teklif ettiği vurgulanan belgelerde, Erbakan’ın teklifleri reddederek Kıbrıs’tan ödün vermediği belirtildi.