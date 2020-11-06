Çocuklar için 'Oyuncak Bayramı'

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın 7 Kasım'ı "Oyuncak Bayramı" ilan edilmesinin ardından Türkiye'deki mağdur ve yetim çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye edilmeye başlandı.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, Yetim Dayanışma Günleri kapsamında bu yıl yine on binlerce yetimin hayatını değiştirmek için projeler hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda İHH, 7 Kasım'ı "Oyuncak Bayramı" olarak ilan etti. Projeyle Türkiye'deki yetim ve ihtiyaç sahibi 5 bin çocuğa oyuncak paketi hediye edilecek. Bir oyuncak paketinin 40 TL olarak belirlendiği projede, çocuklar belki de hayatlarında ilk defa bir hediye paketi almış olacaklar.

Projeyle çocukların hayatları boyunca unutamayacakları bir hediye paketiyle yüzlerinin güldürülmesi hedefleniyor.

Genç İHH tarafından ilki bu yıl gerçekleştirilen projenin kapsamının ileriki yıllarda çok daha fazla genişletilerek tüm kurum ve kuruluşlar tarafından kutlanması hedefleniyor.

- İlk durak İstanbul

Bu yıl kutlanmaya başlanan Oyuncak Bayramı, ilk olarak İstanbul'da icra edildi. Oyuncaklar ilk olarak İHH Genel Merkezi'nde hediye paketlerine yerleştirildi. Ardından ekipler, çocukları sevindirmek için yola çıktı. Küçükçekmece'de 28 farklı adresin kapısı teker teker çalındı, 60 mağdur ve yetim çocuğa oyuncak paketleri hediye edildi.

- Depremzede çocuklar unutulmadı

Geçen hafta İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında evlerinden olan çocuklar da unutulmadı. İçinde bulundukları olumsuz durumdan uzaklaşmaları ve gündemlerini değiştirmeleri amacıyla Buca Hipodrom'da kalan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

100 depremzede çocuğun istifade ettiği projede, çocuklara oyuncağın yanı sıra çanta ve boyama kitabı da hediye edildi. Ayrıca çocuklarla sokak oyunları oynandı, masal anlatımı yapıldı. Çiçek ekimi ve deney atölyesi gibi etkinliklerle de çocukların unutamayacakları bir gün geçirmeleri sağlandı.

Yetim ve mağdur çocukların yüzünü güldürmek isteyen hayırseverler, Oyuncak Bayramı Projesine katkıda bulunmak için OYUNCAK yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 TL bağışta bulunabiliyor. Daha fazla yardım etmek isteyenler ise vakfın internet sitesinden ya da banka hesaplarından yine OYUNCAK açıklaması ile katkıda bulunabiliyor.

Kaynak: AA