Çocuklar Irak’tan getirildi

Türkiye, Bağdat'taki Salihiye Yetimhanesi'nde bulunan beşi üç yaşın altındaki 17 Türk çocuğu önceki gece Ankara'ya getirerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerine teslim etti.

DEAŞ'a katılan ebeveynlerinden haber alınamayan çocukların Ankara'ya getirilmesine Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinde görevli beş kişi eşlik etti. Büyükelçilik görevlilerince yetimhaneden teslim alınan çocuklar, Irak Havayollarının tarifeli uçağıyla Türkiye'ye geldi.

Çocuklar, Ankara İl Müdür Yardımcısı Osman Doğan’ın başında olduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerine tutanakla teslim edildi.

Çocukların gözlerindeki sevincin görülmeye değer olduğu belirtiliyor. Yetkililer çocukların genel sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade ediyorlar.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

