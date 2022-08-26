Çorum’da kaza: 3 yaralı
Çorum’da otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Genel 26.08.2022, 07:13
M.D. idaresindeki otomobil, kent merkezindeki Çorum Şehitliği yakınlarında takla atarak tarlaya devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan eşi Y.D. ve 9 yaşındaki çocukları E.İ.D yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
23
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü