Cumhurbaşkanı Erdoğan: 19 yıldır tuzağa düşmedik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı. Konuşmasında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yönelik ağır ifadeler de kullanan Erdoğan, "Mesela Türkiye her şeyden vazgeçerse Fransa başındaki kifayetsiz muhterisin yol açtığı savrulmalardan kurtulup sağ duyulu bir siyasete mi yönelir?" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Unvanlar değişebilir ama ülkeye, millete hizmet yarışı bitmez. Hak bir dava yolunda verilen mücadele seçime kadar değil mezara kadar sürer." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Ülkemizde bir kesim ısrarla bizi kendi sığ sularına çekmeye çalışıyor. 19 yıldır bu tuzağa düşmedik." dedi.

Konuşmasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik ağır ifadeler de kullanan Erdoğan, "Mesela Türkiye her şeyden vazgeçerse Fransa başındaki kifayetsiz muhterisin yol açtığı savrulmalardan kurtulup sağ duyulu bir siyasete mi yönelir?" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA - Super Haber