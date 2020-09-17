banner15

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 19 yıldır tuzağa düşmedik

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 19 yıldır tuzağa düşmedik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı. Konuşmasında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yönelik ağır ifadeler de kullanan Erdoğan, "Mesela Türkiye her şeyden vazgeçerse Fransa başındaki kifayetsiz muhterisin yol açtığı savrulmalardan kurtulup sağ duyulu bir siyasete mi yönelir?" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Unvanlar değişebilir ama ülkeye, millete hizmet yarışı bitmez. Hak bir dava yolunda verilen mücadele seçime kadar değil mezara kadar sürer." şeklinde konuştu. 

Erdoğan, "Ülkemizde bir kesim ısrarla bizi kendi sığ sularına çekmeye çalışıyor. 19 yıldır bu tuzağa düşmedik." dedi.

Konuşmasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik ağır ifadeler de kullanan Erdoğan, "Mesela Türkiye her şeyden vazgeçerse Fransa başındaki kifayetsiz muhterisin yol açtığı savrulmalardan kurtulup sağ duyulu bir siyasete mi yönelir?" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA - Super Haber

YORUM EKLE
Gönder

banner39

banner50

banner47

banner48