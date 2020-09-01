Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj:  Durduramayacaklar 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 2020-2021 Adli Yılı açılış töreninde konuşuyor.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Kendilerini büyük, güçlü, müreffeh, yenilmez gören devletlerin zalimliklerini örtmeye, artık siyasi ve diplomatik laf cambazlıkları yetmiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demokrasiye, güvenliğe ve refaha belli toplumların sahip bulunduğu, diğerlerinin onlara hizmet dışında önem taşımadığı çarpık anlayış artık ifşa olmuştur." ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz'deki, Ege'deki faaliyetlerin özünde hak ve adalet arayışı olduğunu belirten Erdoğan, "Türkiye'yi 780 bin kilometrekarelik devasa büyüklüğüne bakmadan, 10 kilometrekarelik bir ada üzerinden kıyılarına hapsetme girişimi, haksızlığın ve adaletsizliğin en açık ifadesidir." diye konuştu.

"Tam bir modern sömürgecilik örneği"

Erdoğan, "Çevresindeki her ülkenin hakkı olan Akdeniz'in zenginliklerinin üzerine adeta çökme çabası, tam bir modern sömürgecilik örneğidir." dedi.

"Türkiye'nin yükselişini durduramayacaklar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Artık bu gölge oyunundan bıktık. Kendine bile hayrı olmayan bir devleti, Türkiye gibi bölgesel ve küresel bir gücün önüne atıp yem etmeye çalışmak, artık komik kaçmaya başladı. Husumet cepheleri ne kadar birleşirse birleşsin, Türkiye'nin yükselişini durduramayacaklardır."

Kaynak: AA