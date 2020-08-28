Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı el-Meşri'yi kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri'yi kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmede TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri ile görüştü.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri'yi kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmede TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.