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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı el-Meşri'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı el-Meşri'yi kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri'yi kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.

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