Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye savunma sanayisinde kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'daki Desan Tersanesi'nde düzenlenen Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Türkiye savunma sanayisinde kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Savunma alanında güçlü ve bağımsız olamayan milletlerin istikballerine güvenle bakabilmelerinin mümkün olmadığını belirten Erdoğan, "Savunma sanayi duraklamayı kaldırabilecek bir alan değildir. Daha ileriye gitmek, daha gelişmişini üretmek mecburiyetindeyiz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Ülkemizin nüfuzundan ve gücünden rahatsız olanlar, Türkiye'yi eskisi gibi istikrarsızlık batağında mahkum edebilmek için ellerinden geleni yapıyorlar." ifadelerini kullanarak, "Türkiye'nin demokratik hukuk devleti niteliğine yönelik her saldırıyı engelleyerek, her oyunu bozarak yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedefimiz, kritik hiçbir alanda dışarıdan ihtiyaç duymayacak bir savunma sanayi geliştirme ve üretim altyapısı inşa etmektir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden birisidir"

Türkiye'nin dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden birisi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaybedecek tek bir anımızın olmadığı bilinciyle, çalışıyor, üretiyor, mücadele ediyoruz." dedi.

Erdoğan, "Bugün 2 adet acil müdahale ve dalış eğitim botu, 2 yeni SAT botu ve 8 adet süratli devriye botunu Deniz Kuvvetlerine kazandırıyoruz." şeklinde konuştu.

"Savunma sanayinde bir üst aşamaya artık geçmemiz gerekiyor"

"Savunma sanayinde, takip eden değil takip edilen, tüketen değil üreten, yeniye öncülük eden bir üst aşamaya artık geçmemiz gerekiyor." diyen Erdoğan, "Hedefimiz İHA, SİHA, TİHA yanında insansız ve otonom deniz araçlarının da dahil olduğu kara, hava ve deniz unsurlarımızın müşterek görev icra edeceği seviyeye ulaşmaktır." ifadelerini kullandı.

Giresun'daki sel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da yaşanan sel ile ilgili de "Devlet olarak buradaki tahribatı, yıkımı Allah'ın izniyle süratle aşarız." dedi.

Erdoğan, "Şiddetli sel felaketi neticesinde ilk aldığımız haberlerde 5 ölümüz vardı, yaralılarımızın sayısı 12 civarındaydı." bilgisini verdi.