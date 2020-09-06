Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu! Akdeniz Fırtınası tatbikatı başladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile KKTC Güvenlik Komutanlığı’nın katılımıyla gerçekleştirilen “Akdeniz Fırtınası” tatbikatının bugün itibariyle KKTC’de başlatıldığını duyurdu.
Oktay “Doğu Akdeniz‘de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte Ülkemizin ve KKTC’nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir.
Türkiyeyi Antalya Körfezi’ne sıkıştırmaya, Kıbrıs Türk’ünü yok saymaya çalışanlara karşı çelikten irademizin temsili ve Akdeniz’in barış denizi olmasının teminatı olan kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum.” ifadelerini kullandı.