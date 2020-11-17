Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor; Kısmi sokağa çıkma yasağı gündemde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bir sunum yapması öngörülen toplantıda, korona virüs tedbirleri, artan vaka ve ölüm sayıları ile son durumun masaya yatırılacağı tahmin ediliyor.

YENİ TEDBİRLER

Ara tatil dönemine giren okulların tatil sonrasındaki durumunun da toplantıda gündeme gelmesi öngörülürken, vaka sayılarının yeniden artmaya başlamasıyla restoranların hizmet saatleri, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanması gibi tedbirlerin genişletilip genişletilmeyeceği, ayrıca yeni tedbirler alınıp alınmayacağı gibi konuların da ele alınması bekleniyor.

KISMİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GÜNDEMDE

Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın haberine göre; Koronavirüs Bilim Kurulu toplantıda 4 yeni tavsiye kararı aldı. İddiaya göre, eğlence mekanları ve kıraathanelerin kapatılması, restoranların paket servise geçmesi, okul tatilinin uzatılması ve bazı şehirlerde kısmi sokağa çıkma yasağı. Tavsiye kararı alan Bilim Kurulu'nun kararları yarın toplanacak Bakanlar Kurulu toplantısında karara bağlanarak duyurulacak.

ÖNCEKİ TOPLANTIDA KARAR VERİLMİŞTİ

Önceki kabine toplantısında kamu ve özel sektörde esnek çalışmanın teşvik edilmesi kararlaştırılmış, paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetlerin saat 22.00'de sona ereceği karara bağlanmıştı.

RUS HEYETLE YAPILAN GÖRÜŞME

Kabine toplantısının bir diğer konusu Dağlık Karabağ'daki ateşkes süreci olacak. Ankara'da Rus heyetle yapılan görüşmeler kabine toplantısında ele alınacak.

Bölgeye gönderilecek Türk barış gücü ile ilgili son durum değerlendirilecek. Kabine toplantısında, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörle mücadele ve turizmde 2021 hedefleri de konuşulacak.