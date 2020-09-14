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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan Doğu Akdeniz mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Yunanistan ve AB mütekabil adımlar atmalıCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Doğu Akdeniz’de sorunların barışçıl yollardan çözümü mümkündür. Hakkaniyet esasına dayalı, kapsayıcı ve rasyonel yaklaşımlar yapıcı katkı sunacaktır. Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Ama hiçkimseye de hakkını ve hukukunu yedirtmeme kararlılığındadır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan Doğu Akdeniz mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelere ilişkin bir mesaj yayınladı.

Kalın yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli liderliğinde hem sahada hem de masada güçlü bir aktör olarak hak ve menfaatlerini her zaman koruyacaktır. Yunanistan ve AB ülkeleri diplomasiye tanınan şansı heba etmemeli, mütekabil adımlar atmalıdır.

Doğu Akdeniz’de sorunların barışçıl yollardan çözümü mümkündür. Hakkaniyet esasına dayalı, kapsayıcı ve rasyonel yaklaşımlar yapıcı katkı sunacaktır.

Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Ama hiçkimseye de hakkını ve hukukunu yedirtmeme kararlılığındadır.

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