Çuval geçirme davasında sanıklara beraat

Adana'da İncirlik Hava Üssü'nde bir ABD askerinin başına çuval geçirme girişiminde bulunulmasıyla ilgili yargılanan üç sanığa beraat kararı verildi. Mahkeme çuval geçirme girişimini demokratik tepki olarak değerlendirdi.

Adana'daki İncirlik 10.Tanker Üs Komutanlığında bir ABD askerinin başına çuval geçirme girişiminde bulunulmasıyla ilgili yargılanan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi üç sanığın beraatine karar verildi.

Adana 20. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, tutuksuz yargılanan sanıklardan eski TGB Adana İl Başkanı Yalçın Semir Akarsu ve TGB üyesi Cenk Kızılırmak ile avukatları katıldı.

Diğer sanık eski TGB Genel Sekreteri Sinan Sungur'un askerde olması nedeniyle gelemediği, başına çuval geçirilmeye çalışılan ABD'li asker Nicholas Allen Rockwell'in de katılmadığı duruşmayı, Adana Baro Başkanı Veli Küçük ile TGB Genel Sekreteri Okan Özkan da izledi.

Son savunmaları sorulan sanıklar, yaptıkları eylemle demokratik tepkilerini ortaya koyduklarını ifade etti.

Mahkeme hakimi, "askeri yasak bölgelere girme, hakaret, Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'na aykırılık" açısından suç unsuru bulunmadığından üç sanığın da beraati kararlaştırıldı.

Hakim ayrıca ABD askerinin başına çuval geçirme girişimi iddiasını demokratik tepki olarak kabul ettiğini ve bu suçtan da sanıkların beraatine karar verdiğini açıkladı. Rockwell'in olaydan dolayı tazminat hakkının bulunduğunu da açıkladı.

Bu arada, sanıklar duruşma sonrası İnönü Parkı'nda yaptıkları basın açıklamasında, karar nedeniyle duydukları memnuniyeti belirttiler.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2018, 18:05