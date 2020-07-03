Danıştay savcısı: Ayasofya’yı açmak Cumhurbaşkanı’nın takdirindedir

Danıştay Savcısı, Ayasofya’nın müze yapılmasına ilişkin 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının verildiği tarih itibarıyla hukuka uygun olduğunu bildirerek “Ayasofya hakkındaki karar geçmişte Bakanlar Kurulu tarafından alınmıştır. Ayasofya’yı açmak Bakanlar Kurulu’nun yani Cumhurbaşkanlığı’nın takdirindedir, bu nedenle davanın reddi gerekir” ifadesini kullandı. Mahkeme, kararını daha sonra açıklayacağını duyurdu. Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davanın dün görülen duruşmasına davacı Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği’nin Başkanı İsmail Kandemir, dernek avukatı Selami Karaman ve Cumhurbaşkanlığı avukatı katıldı.

Avukat Karaman, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının hukuka aykırı olduğunu, karardaki imzanın Mustafa Kemal Atatürk’e ait olmadığını düşündüklerini belirterek iptalini istedi. Dernek Başkanı Kandemir ise, Anayasa Mahkemesi’nin Atatürk’ün mirasına yönelik dokunulmazlık kararı verdiğini hatırlatarak, eşitlik ilkesi gereğince Fatih Sultan Mehmet’in mirası konusunda da bunun uygulanması gerektiğini dile getirdi. Daha sonra söz verilen Cumhurbaşkanlığı avukatı ise, “Mahkemenin takdirine sunuyorum” dedi.

Savcı ret istedi

Söz konusu Bakanlar Kurulu kararının verildiği tarih itibarıyla hukuka uygun olduğunu bildiren Danıştay Savcısı, görüşünde, “Ayasofya hakkındaki karar geçmişte Bakanlar Kurulu tarafından alınmıştır. Ayasofya’yı açmak Bakanlar Kurulu’nun yani Cumhurbaşkanlığı’nın takdirindedir, bu nedenle davanın reddi gerekir” ifadesine yer verdi.

Tarafların dinlenilmesinin ardından Danıştay 10. Daire Başkanı Yılmaz Akçil, kararın daha sonra açıklanacağını belirterek, duruşmayı sonlandırdı. Kararın 15 gün içinde açıklanması gerekiyor.

Aynı derneğin daha önce aynı istemle açtığı davada Danıştay 10. Daire, 2008’de davayı reddetmişti.

Savcı, farklı yerlerde de Atatürk’ün aynı imzasının kullanıldığını söyledi.

Kaynak: Ajanslar