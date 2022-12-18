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Deniz ulaşımında bazı seferler iptal edildi

GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferleri yarın ve 20 Aralık günü yapılmayacak.

Genel 18.12.2022, 16:08
Deniz ulaşımında bazı seferler iptal edildi

Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında 19-20 Aralık'ta yapılması planlanan feribot seferleri, olası fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın ve 20 Aralık Salı günü bölgede beklenen fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında sefer yapılamayacak.

Diğer güzergahlarda deniz ulaşımının tarifeye göre süreceği belirtildi.

Kaynak: AA
#GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ #feribot seferleri
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