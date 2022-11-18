Deniz ulaşımında bazı seferler iptal edildi
İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Genel 18.11.2022, 08:47
İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor.
Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy, Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring), Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Maltepe-Adalar ve Adalar-Beşiktaş seferlerinin yapılamadığı belirtildi.
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