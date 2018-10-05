Devlet desteği çırakların yüzünü güldürdü

Küçük işletmelerde yüz yıllardır eleman yetiştirmede önemli bir yeri olan 'usta-çırak' dönemi yeniden hareketleniyor. İşverenlerin ihtiyacı olan nitelikli işgücü talebini karşılamak için çıraklık eğitimi alacak gençlere devlet aylık bin 602 lira para verilecek. Proje kapsamında sekiz ay süreyle mesleki eğitim alınacak. Kursa katılanların iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri de devlet tarafından ödenecek.

TEŞVİK ADIMLARI DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yüz günlük icraat programı kapsamında istihdamı teşvik adımları da sürüyor. Bu kapsamda sanayicinin çırak ihtiyacını karşılamak için de yeni bir program uygulamaya konuluyor.

Türkiye genelinde işverenlerin çırak ihtiyaçlarına ilişkin bir envanter çalışması yapılarak odalar ve borsalar birliği aracılığıyla Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri'ne ulaştırılacak. İki yıl sürecek program kapsamında hem teorik hem de pratik eğitim bir arada gerçekleştirilecek. Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü kapsamında hangi mesleklere yönelik eğitim verileceği sanayi sektöründe çalıştıracak çırak bulamayan işverenlerin taleplerine göre tespit edilecek.

Devlet, çıraklık eğitimi alacak gençlere aylık bin 602 lira harçlık verecek. Program 8 ay sürecek, mesleki eğitim boyunca gençlerin sağlık ve iş kazası primleri de karşılanacak.

Kaynak: www.dunyabutleni.net

