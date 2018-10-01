Doğalgaza zam

BOTAŞ'ın, doğalgaza bugünden itibaren geçerli olmak üzere konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18 zam yaptığı bildirildi.

Basına bilgi veren kaynaklar, maliyet artışına bağlı olarak BOTAŞ'ın tarifeleri 1 Ekim itibariyle yeniden belirlediğini ve yeni tarifelerin ilgili birimlere iletildiğini ifade etti.

Yetkililer, maliyet artışına bağlı olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) da elektrik tarifesini artırabileceğini söylüyorlar.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2018, 10:02