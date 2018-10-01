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Doğalgaza zam

BOTAŞ konut doğalgazına yüzde 9, sanayi doğal gazına yüzde 18 zam yaptı

Doğalgaza zam

BOTAŞ'ın, doğalgaza bugünden itibaren geçerli olmak üzere konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18 zam yaptığı bildirildi.

Basına bilgi veren kaynaklar, maliyet artışına bağlı olarak BOTAŞ'ın tarifeleri 1 Ekim itibariyle yeniden belirlediğini ve yeni tarifelerin ilgili birimlere iletildiğini ifade etti.

Yetkililer, maliyet artışına bağlı olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) da elektrik tarifesini artırabileceğini söylüyorlar.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2018, 10:02
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