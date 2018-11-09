Donanma F35 alacak

Türkiye, uçak gemisi ve geminin üzerine indirilecek uçaklar konusunda hazırlıklarını hızlandırdı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, konuya ilişkin taleplerini ilgili makamlara bildirdi. F-35A modeli 100 adet jete ek olarak, uçak gemilerinde kullanılmak üzere kısa mesafe kalkış ve dikey iniş yapabilen F-35B’lerden 16 tane sipariş verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, hem uçak gemisi hem de üzerinde bulunacak jetlerle birlikte uzak deniz kabiliyetine sahip olmak için 2023 yılını hedefliyor.

Çalışmalar tamamlandığında TSK, güç aktarım yeteneğine erişmiş büyük askeri güçler klasmanına yükselecek. Halen jet uçaklarının menzili ölçeğinde bir gücü bulunan TSK, uçak gemisiyle birlikte ‘küresel’ güce erişecek.

F-35B savaş uçaklarını deniz pilotları kullanacak. Bu kapsamda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nca ‘Deniz Tayyare Okulu’ kurularak pilot eğitimlerine başlandı. Sabit kanat, hareketli kanat ve jet uçağı için pilotluk eğitimleri verilecek bu okulda Deniz Kuvvetleri kendi jet pilotlarını eğitiyor. İlk etapta, ABD’den alınması planlanan 16 adet F-35B için pilot yetiştirilecek.

‘Deniz havacılığı’ kavramıyla yetenekleri yeni bir boyuta evrilecek TSK’da jet uçağı eğitimleri Hava ve Deniz Kuvvetleri koordinesinde yürütülecek. Ancak bu eğitimler için dikey kalkış-iniş özellikli uçaklara ihtiyaç olduğundan dolayı TSK, F-35B’lerin gelmesini beklemeden aynı özellikteki başka hava araçlarına yöneldi. ‘VTOL’ özellikli İngiliz Harrier uçaklarından bu amaçla en az 2 tane alınması planlanıyor. Kaynaklar, İngilizlerle bu konuda görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

Türkiye’nin uçak gemisi ihtiyacını milli imkanlarla karşılayacak çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu’nun 2021 yılında üretimi tamamlanarak Deniz Kuvvetleri’ne teslim edilmesi bekleniyor. TCG Anadolu’dan sonra ikinci milli uçak gemisi TCG Trakya’nın üretim süreci başlayacak. Ancak bu süreçte TCG Anadolu’nun destek gemisi olarak hizmet vermek üzere bir uçak gemisinin de hazır alım yöntemiyle tedariki planlanıyor. Bu doğrultuda da güç aktarım kabiliyeti olan güçlü donanmaya sahip Amerikan ve İngiliz menşeili firmalarla görüşmeler sürüyor.

Türkiye’yi uçak gemisi sahibi, güç aktarım kabiliyetine ulaşmış az sayıdaki askeri güçler klasmanına yükseltecek proje, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla başlatıldı. Proje kapsamında hedef, 2023 yılında üzerinde uçaklarıyla birlikte harbe hazır durumdaki gemilerin Dolmabahçe önünde Erdoğan’ı selamlamaları. Türkiye bu imkanla, kıtalararası harekât kabiliyetine de erişmiş olacak. TSK uzak coğrafyalarda bile hak ve menfaatlerini korumak için dünyanın dörtbir yanında varlık gösterebilecek. Türk ordusu bu haliyle dost ve kardeş ülkeler için de umut olacak

Kaynak: Ajanslar.