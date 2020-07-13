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Düğünü bitirmeye giden polislere saldırı: 4 polis yaralı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Afyonkarahisar'da bir sokak düğününü sona erdirmek isteyen polislere, alkol alan bir grup sandalyelerle saldırdı. Saldırıda 4 polis memuru yaralanırken, polislere saldıran 5 kişi ile düğün sahibini gözaltına alındı.

Düğünü bitirmeye giden polislere saldırı: 4 polis yaralı

Olay, Afyonkarahisar'da,  Kanlıca Mahallesi 270'nci Sokak'ta yapılan sokak düğününde meydana geldi.

Polis ekibi, Kanlıca Mahallesi 270'nci Sokak'ta yapılan bir düğünü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sona erdirmek istedi.

Düğün sahibi ve müzisyenlere gerekli bilgilendirmeyi yapan polisler, düğünde alkol alan bir grubun önce sözlü, ardından da hem fiziki hem de sandalyeli saldırısına uğradı.

4 POLİS YARALANDI

Saldırıda 4 polis memuru çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

5 GÖZALTI

Düğünün yapıldığı sokakta geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, polis memurlarına saldıran 5 kişi ile düğün sahibini gözaltına aldı.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralı polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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