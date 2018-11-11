Dünya Müslüman Alimleri İslamofobiye çözümü konuştu

İstanbul Grand Cevahir Hotel’de düzenlenen Avrupa Fetva ve Araştırmalar Meclisi 28. Dönem Toplantısı’nda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, toplantının Müslümanlar için faydalı sonuçlar doğurmasını temenni ettiğini söyledi. “Bir alimin, ne denli alim olsa da çağın girift meselelerini çözmede bütün araçları ve gereksinimleri bilecek gücü ve imkanı bulunduğunu” aktaran Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

Avrupa’da yapılacak en önemli iş birliği, yayılmakta olan İslamofobiyi ortadan kaldırmak

“Avrupa Fetva ve Araştırma Meclis’i gibi fıkhi kuruluşlar, bu boşluğu doldurmak için hayati bir rol üstlenmektedir. Türkiye’nin dini hayatında önemli rol oynayan Din İşleri Yüksek Kurulu, Avrupa Fetva ve Araştırma Meclisi ile müşterek çalışmalar yapmaya hazırdır. Din İşleri Yüksek Kurulumuz, çağdaş meselelerde, örneğin ticari sigortacılık, organ nakli, elektronik pazarlama, istihale, tüp bebek ve bunun gibi zor meselelerde birçok fetva ve karar yayınlamıştır. Bizler Uluslararası Hicri Takvim Konferansı’nda bu iş birliğinin verimli sonuçlarını hep birlikte gördük. İnanıyorum ki, iki meclis arasında iş birliğinin özellikle Batı’yı kendilerine yurt edinen Müslümanların sorunlarına istenen çözümlere ulaşmada büyük katkı sağlayacaktır.” Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, Avrupa’da yapılacak en önemli iş birliğinin, yayılmakta olan İslamofobiyi ortadan kaldırmak için mücadele etmek olduğunu vurgulayarak, “İslamofobi, bir yandan düşmanların eliyle diğer yandan da bu hanif dinin asıl maksadını bilmeyen cahillerin eliyle yayılmaktadır” dedi.

Başkan Erbaş, alimlere “Bizler, İslam’ın ve İslam Peygamberi’nin hakikatini anlatma konusunda hep birlikte güçlerimizi arttırmak, saflarımızı birleştirmek, aynı zamanda gençlerimizi kuşatan tehlikelerden korumak ve onların sorunları üzerinde yoğunlaşıp, onlara sırf İslami çözümler bulmakla mükellefiz” şeklinde seslendi.

Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2018, 09:02