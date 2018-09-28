Edirne'de kaçak göçmenler yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 150 düzensiz göçmen yakalandı. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edirne merkeze bağlı Bosnaköy, Sarayakpınar köyleri ile Meriç, İpsala ve Lalapaşa ilçelerinde devriye görevi sırasında yasa dışı geçiş hazırlığındaki bazı grupları tespit etti.

Ekipler, Pakistan, Irak, Afganistan, Senagal, Filistin, ve Cezayir uyruklu 150 düzensiz göçmeni yakalandığını duyurdu.

Yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2018, 17:57