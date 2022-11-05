Ekimde yağışlar azaldı

Türkiye genelinde ekim ayında yağışlar normaline göre yüzde 38 azaldı. AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Ekim 2022 Alansal Yağış Değerlendirmesi verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye geneli ekim ayı yağışları normalin altında, geçen yıl ise yağışlarının civarında gerçekleşti.

Buna göre, 1991-2020 dönemini kapsayan uzun yıllar ekim yağış ortalaması, metrekareye 49,4 kilogram olarak hesaplandı.

Geçen yıl ekimde metrekareye 30,3 kilogram yağış düştü. Bu sene aynı dönemdeki yağış miktarı ise 30,8 kilogram oldu.

Yağışlar, Türkiye genelinde normaline göre yüzde 38 azalırken, Akdeniz hariç tüm bölgelerde normalinin altında yağış kaydedildi.

- En fazla yağış Rize'de

En fazla azalmanın gerçekleştiği bölge, yüzde 77 ile Ege oldu. Marmara ve Ege bölgeleri ekim yağışları son 5 yıldır normallerinin altında gerçekleşiyor.

Ekim ayı yağışları, Ege Bölgesi'nin tamamına yakınında, Marmara Bölgesi'nin batısı, Hatay, Kilis, Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde yüzde 80'den fazla azalma, Samsun, Ordu, Giresun, Artvin, Rize ve Siirt çevrelerinde ise yüzde 20'den fazla artış gösterdi.

İl genelinde ekimde en fazla yağış metrekareye 256,4 kilogramla Rize'ye, en az yağış metrekareye 0,6 kilogramla İzmir'e düştü. İzmir'de normaline göre yağışlar yüzde 99 azaldı.

Yağışlı gün sayısı 1991-2020 ortalamasında 7,9 gün olarak hesaplanırken, ekimde Türkiye genelinde ortalama 7,5 gün olarak gerçekleşti.

Ekimde Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 15-20 gün aralığında yağış görülürken, Çanakkale, Manisa, Aydın kıyı kesimleri ile İzmir'de 1 güne kadar düştü.

- Bölgelere göre ekim ayı yağışları

Marmara Bölgesi'nde ekim yağışı metrekareye 20,7 kilogram olarak hesaplandı. Uzun yıllar ortalaması 72, geçen yıl ekim yağışı 47,2 kilogram olan bölgede yağışlar, normaline göre yüzde 71, Ekim 2021 yağışına göre yüzde 56 azaldı. Meriç-Ergene Havzası ekim ayı yağışları son 21 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Ege Bölgesi'nde ise ekim ayı yağışı metrekareye 10,7 kilogram gerçekleşti. Uzun yıllar ortalaması metrekareye 47,2, geçen yılın ekim yağışı ise 37,7 kilogram olan bölgedeki yağışlarda, normaline göre yüzde 77, Ekim 2021 yağışlarına göre yüzde 72 azalma gözlendi. Gediz Havzası'nda son 38 yılın, Kuzey Ege ve Küçük Menderes havzalarında son 21 yılın en düşük ekim ayı yağışları görüldü.

Ekim ayı yağışı metrekareye 26,4, uzun yıllar ortalaması 48,7 ve geçen yılın ekim ayı yağışı 13,2 kilogram olarak hesaplanan Akdeniz Bölgesi'nde ise yağışlar, normaline göre yüzde 46, geçen yılın ekim yağışlarına göre yüzde 100'den fazla arttı.

İç Anadolu Bölgesi'nde ekim yağışı ise metrekareye 21,2 kilogram olarak kaydedildi. Uzun yıllar ortalaması 31,5 kilogram ve Ekim 2021 yağışı bölgede 6,2 kilogram oldu. Bölgedeki yağışlarda normaline göre yüzde 33 azalma, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 100'den fazla artış meydana geldi.

Ekimde Karadeniz Bölgesi'nde ise metrekareye 70,7 kilogram yağış düştü. Bölgede uzun yıllar ortalaması 74,5 kilogram ve 2021 Ekim yağışı 63,6 kilogram oldu. Yağışlarda normaline göre yüzde 5 azalma, geçen yılın ekim yağışlarına göre yüzde 11 artış tespit edildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde de ekim yağışı metrekareye 29,6 kilogram, uzun yıllar ortalaması 45,5 ve geçen yıl ekim yağışı 34 kilogram olarak hesaplandı. Yağışlar normaline göre yüzde 35, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 azaldı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise ekim ayı yağışı metrekareye 18,7 kilogram olarak gerçekleşti. Yağışların uzun yıllar ortalaması metrekareye 33,8 kilogram ve 2021 Ekim yağışı 14,3 kilogram olarak kayıtlara geçti. Bölgedeki yağışlarda normaline göre yüzde 45 azalma, 2021 Ekim yağışlarına göre yüzde 31 artış kaydedildi.