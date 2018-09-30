Enez'de düzensiz göçmen faciası

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Sultaniçe beldesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu beş kişi hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot, Sultaniçe beldesi açıklarında alabora oldu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, göçmenlerin cesetlerine ulaştı.

Botta başka düzensiz göçmenlerin de olabileceği ihtimaline karşılık bölgede arama çalışması devam ediyor.

SAHİL GÜVENLİK TARAFINDAN KURTARILDILAR

Üçü kadın beş düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği botun batmasına ilişkin açıklama yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı, botun batması sonucu karaya yüzerek ulaşan ikisi göçmen kaçakçısı beş kişinin kurtulduğu açıklandı.

Karaya çıkanların ifadesine göre botta 12 kişinin olduğu değerlendirildiği ve kayıp oldukları iddia edilen iki kişinin aranması çalışmalarının sürdüğü ifade edilen açıklamada şunlar ifade edildi:

"Görevlendirilen Sahil Güvenlik unsurları tarafından bölgede bulunan ağır deniz ve hava şartları nedeniyle denizden ve havadan arama kurtarma çalışmaları icra edilememiş, Sahil Güvenlik Dalış Timi ve Enez Jandarma Komutanlığı ile müşterek olarak karada başlatılan arama kurtarma faaliyetinde Suriye uyruklu üçü kadın beş düzensiz göçmenin cansız bedeni sahile vurmuş şekilde bulunmuştur. Düzensiz göçmenlerden alınan ilk ifadelerde düzensiz göçmenlerin lastik bot içerisinde 12 kişi olduklarını beyan etmeleri üzerine kayıp olduğu değerlendirilen iki Suriye uyruklu düzensiz göçmenin (1'i kadın) bulunması maksadıyla Sahil Güvenlik Dalış Timi ve Jandarma birimleri tarafından denizden ve karadan müşterek arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir."

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2018, 17:54