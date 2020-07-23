Ensar Vakfı 41. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Ensar Vakfı 41. Olağan Genel Kurulu 18 Temmuz 2020 Cumartesi günü, Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda gerçekleştirildi.

Genel Kurul’un açılışı Cemal Furkan Gül’ün Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından vakfın 2019 yılı faaliyetlerini anlatan sunum Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader tarafından yapıldı.

Mütevelli Heyet Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu yaptığı konuşmada genel kurulda tekrar aday olmayacağını belirtti ve veda konuşması yaparak genel kurul üyelerinden helallik istedi.

Genel Kurul programına misafir olarak gelen İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün, İlim Yayma Vakfı Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, ÖNDER Başkanı Kamber Çal, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz Ensar Vakfı Genel Kurulu hakkındaki görüşlerini dile getiren konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Dr. Şener Ağaç Mütevelli Heyet Başkanlığına seçildi



Divan Başkanı Prof. Dr. Celal Erbay, Divan Başkan Yardımcısı Faik Kaptan, Katip Üyeler Yaşar Şadoğlu ve Prof. Dr. Hikmet Esen tarafından yönetilen genel kurul programında mütevelli heyet üyeleri seçimi yapıldı. Seçimler sonucunda Dr. Şener Ağaç Ensar Vakfı’nın Mütevelli Heyet Başkanı oldu.

Genel Kurul Programında vakıf hizmetine yıllarını vermiş özveriyle çalışarak Ensar Vakfı’nın bu günlere gelmesinde büyük emekleri olmuş 15, 10 ve 5 yılını dolduran personellere emeklerinden dolayı teşekkür belgesi ve hediyeler takdim edildi.

Çekilen hatıra fotoğrafının ardından program sona erdi.