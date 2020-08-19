Erdoğan'dan altın rezervi açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin dün başkanlık ettiği MYK ve MKYK toplantılarında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplantıda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yeni tip koronavirüs ile mücadelede il bazında durumun ne olduğuna ilişkin sunum yaptı.

BAKAN KOCA'YA ŞANLIURFA İÇİN "GEREKENİ YAPIN" TALİMATI

Edinilen bilgiye göre; Erdoğan, Kovid-19 ile mücadelede iyi bir süreç yönetildiğini, önümüzdeki günlerde vaka sayılarında azalma beklediğini ifade ettiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da hastane konusunda yaşanan sıkıntının giderilmesi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya talimat verdiğini gerekli tedbirlerin alınacağını söylediği kaydedildi.

AYASOFYA TALİMATI

Toplantıda 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii de gündeme geldi. Ayasofya'nın sadece İslam mabedi olarak değil, diğer inançlardan vatandaşların da ziyaret edebileceği bir yer olduğuna dikkat çeken Erdoğan, kurmaylarına, "Bunu herkese iyi anlatın" talimatı verdi. Erdoğan'ın, "Büyükelçileri gezdirdik. Burası tüm insanlığın ortak mabedi. Tüm vatandaşlar Müslümanı Hristiyanı ziyaret edebiliyor. Provokatif yaklaşımlar dışında bir tepki gelmedi. Sümela Manastırı'nı da açtık. Patrik beni aradı teşekkür etti. Ayasofya'nın açılmasından bir rahatsızlık iletmedi. Biz bu toprakların değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kilise de sinagog da her değerimize gereken özeni gösteriyoruz" dediği öğrenildi.

"ENERJİMİZİ DOĞRU HARCAYALIM"

Toplantıda parti üyelerine uyarıda bulunan Erdoğan'ın "Enerjimizi kendi içimizde değil muhalefet ve Türkiye'nin istikrarsızlaşması için uğraşanlara harcamalıyız. Kendi içimizdeki tartışmaları dışarıya yansıtarak enerjimizi harcamamalıyız" dediği öğrenildi.

"EKONOMİMİZ İYİ DURUMDA! ALTIN REZERVLERİMİZ ÇOK YÜKSELDİ"

Toplantılarda ekonomi ile ilgili sunum da yapıldı.

Erdoğan sunumun ardından "Altın rezervimiz çok yükseldi. Dünyada sayılı ülkelerdeniz. Ekonomimiz şu an diğer ülkelerle kıyaslandığında iyi. Ümit verici bir durumdayız. Bunu vatandaşa iyi anlatın" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK GAZETESİ / TÜRKİYE GAZETESİ