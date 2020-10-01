Erdoğan'dan Bahçeli'nin AYM çıkışına ilk yorum

TBMM çıkışında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi (AYM) çıkışı hatırlatıldı.

Erdoğan, "Parlamento, AYM'yle ilgili yeni bir yapılanmaya giderse yeni bir adım atarsa seve seve ben de buna katılırım." dedi.

İDAM KONUSUNDA TBMM'Yİ İŞARET ETTİ



Erdoğan yine çokça tartışılan idam konusuna ilişkin soruya da yanıt verdi. Erdoğan, yine TBMM'yi işaret etti, karar alınması durumunda kendisinin de onay vereceğini ifade etti.

HDP'nin yeni yasama yılı açılışına katılmaması ile ilgili ise "Varlığıyla yokluğu arasında zaten herhangi bir fark yok. Çünkü onların her zaman yeri ya dağdır ya sokaklardır." ifadesini kullandı.