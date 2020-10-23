Erdoğan: İstanbul salgında en önde gelen illerimizden biri, Bilim Kurulu'na göre kararlar alacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "İstanbul koronavirüs salgınında en önde gelen illerimizden bir tanesi. Bu konuda mücadeleyi yoğun bir şekilde sürdürmemiz lazım" dedi. Erdoğan, "Testler yapılıyor, ABD'nin yaklaşımı bizi bağlamaz. Yunanistan'ın elindeki S-300'leri Amerika soruyor mu?" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

BM'nin Libya'da kalıcı ateşkes anlaşması

Yapılan ateşkes anlaşması en üst düzeyde bir ateşkes değil. Daha alt düzeyde bunun kalıcılığı ne kadar olur bunu zaman gösterecek.

Koronavirüs salgını

Maske, mesafe, hijyen. Bunlara hassasiyetle sarılmamız lazım, dikkat etmemiz lazım.

İstanbul koronavirüs salgınında en önde gelen illerimizden bir tanesi. Bu konuda mücadeleyi yoğun bir şekilde sürdürmemiz lazım.

Bilim Kurulu'nda yapılan çalışmalar neticesinde ne gibi tedbirler alınacak, bunlar bize de bildirilecek ona göre adımlarımızı da atacağız.

S-400'leri test ettik

(S400) Bu testler doğrudur, yapıldı, yapılıyor. Amerika'nın bu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz.

Yunanistan'ın elinde S-300'ler var, bırakın testleri, kullanıyor. Oraya böyle bir şeyi Amerika soruyor mu?

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırıları

Türkiye'nin en az Rusya kadar burada barış için yer alma hakkının olduğuna inanıyorum.