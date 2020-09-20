Erdoğan Kabine'yi topluyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın (21 Eylül Pazartesi) Külliye'de Kabine'yi topluyor. Peki toplantıda neler görüşülecek?
A haber'de yer alan habere göre, Cuma namazı çıkışı sonrası basın mensuplarına koronavirüs tedbirleri konusunda "İşi tekrar sıkı tutmalıyız" açıklaması yapan Başkan Erdoğan, yarın (21 Eylül) yapılacak toplantı sonrası olası yeni kısıtlamalar ve tedbirleri Ulusa Sesleniş konuşmasında açıklayacak.
Kabine'nin gündeminde koronavirüs dışında Doğu Akdeniz'de yaşanan sıcak gelişmeler de var.