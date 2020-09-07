Erdoğan: Ülkemizin en büyük sigorta ve emeklilik şirketini tesis ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Sözlerine "Ekonomimiz ve sigortacılık sektörümüzdeki tarihi önemden dolayı sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. 2016'da Türkiye Varlık Fonu'nun kuruluşunu gerçekleştirmiştik. 8 farklı sektör, 20 şirket ve taşınmazlardan oluşan güçlü bir portföye ulaştı" diye başlayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün de stratejik hamleyi harekete geçiriyoruz. Geçen yıl hazırladığımız pakette reformları hızlandıracağımızı açıklamıştık. Bu yönde 2 kritik adım attık. Eksik kalan yanını da tamamlamış oluyoruz. Ziraat, Halk, Güneş sigorta, Ziraat, Halk ve Vakıf Emeklilik bundan sonra Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik olarak devam edecek.

Böylece 38 bölgeyle ülkemizin en büyük sigorta ve emeklilik şirketini tesis ediyoruz. Fon tutarı 154 milyon liraya ulaşan BES sistemindeki adımlarla uzun vadeli düşük maliyetli bir kaynak sağlanacaktır. 6 köklü kurumumuzun faaliyetlerinin tek çatıda toplanması maliyetleri düşürecek ve yeni bir dinamizm kazandıracak.

Türkiye Sigorta yenilikçi bakış açısıyla daha geniş kesimlere ulaşmak adına önemli bir misyon üstlenecektir. Kazanç gayesi yanında sektör ve kamu yarınını da düşünmesi yenilikçilik açığını giderecektir. Sigorta ve emeklilik tarafında önemli gelişmelerin yaşanmasını bekliyoruz. Adını gücünden alan Türkiye Sigorta'nın küresel rekabette ülkemizi zirveye taşımasını ümit ediyorum.

"Türkiye'nin kur, faiz ve enflasyon üzerinden sıkıştırılması gayretlerini boşa çıkaracağız"

Erdoğan, Türkiye'nin kur, faiz ve enflasyon üzerinden sıkıştırılması gayretlerini boşa çıkarmayı sürdüreceklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

"IMF ile kapalı kapılar ardında pazarlığa tutuşanların, bir daha Türkiye'yi eski günlerine geri döndürmesine asla izin vermeyeceğiz. Bu süreçte kritik bir virajdan geçiyoruz. Türkiye'nin hedeflerine ulaşması, birlik ve beraberliğine sıkı sıkıya sarılmasının yanında koronavirüs salgınıyla mücadelesini başarıyla sonuçlandırmasına bağlıdır. Dünyada dengeleri altüst eden bu salgın, bizim gibi üretim kapasitesi yüksek ülkelerin önünde yepyeni fırsat pencereleri de açmıştır. Coğrafi konumu, güçlü altyapısı, şoklara karşı kazandığı dirençle Türkiye bu fırsatları değerlendirme noktasında en avantajlı ülkelerden birisidir."

Türkiye'nin salgın sürecinden diğer alanlarla birlikte ekonomide de güçlenerek çıkacağını vurgulayan Erdoğan, "Bunun için milletimizin tüm fertlerinin tam bir seferberlik içinde tedbirlere sarılması gerekiyor. İşte Türkiye Sigorta bunun aynı zamanda garantisi olacaktır. Ne karamsarlığa kapılacağız ne rehavete gireceğiz. Ne kendimizi tamamen hayattan soyutlayacağız ne de hiçbir şey olmamış gibi davranma gafletinde bulunacağız. Milletimizi bir kez daha 'TMM' diye sloganlaştırdığımız temizlik, maske, mesafe kuralına uymaya davet ediyorum. Vazgeçin bu dönemde şu düğünlerden, yemekli merasimlerden. Buralardan aldığımız olumsuz haberler bizleri üzüyor. Nikah törenleriyle bu işleri bitirmek suretiyle bu dönemi gelin atlatalım. Özellikle şu sigara olayına da gelin bu dönemde ara verin. İçmeyin, kendinize acıyın. Biz sizi seviyoruz ve onun için de acıyoruz." dedi.

Erdoğan, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilikin ülkeye, millete ve sigortacılık sektörüne hayırlı olmasını dileyerek Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez'e teşekkür etti.

Türkiye Sigortanın ilk poliçesi Erdoğan'a takdim edildi

Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bazı bakanlar da katıldı.

Konuşmaların ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Sigortanın ilk poliçesini Erdoğan'a takdim etti.

Albayrak, "Birkaç hafta öncesinde müjdesini verdiğiniz, Türkiye tarihi açısından da kritik bir öneme sahip, Türkiye Petrollerinde Fatih gemisinin açtığı Tuna-1 kuyusundaki Türkiye’nin dünya ölçeğinde de çok önemli gaz keşfiyle sonuçlandırdığı ve devam ediyor kazmaya hala, kuyusunun sigorta poliçesi. Sembolik anlamı da manevi, maddi anlamı da çok büyük bugünün anlamına binaen size takdim ediyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.